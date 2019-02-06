Правительство Британии хочет перенести день выхода из ЕС

В британском правительстве тайно обсудили план отсрочки выхода из Евросоюза. По данным газеты "Дэйли Телеграф", перенести день X хотят на восемь недель, то есть на 24 мая. Министры планируют согласовать данный шаг с ЕС. Якобы, отсрочка позволит британским парламентариям окончательно разобраться с условиями Брекзита. Однако премьер-министр Тереза Мэй ранее заявила, что отсрочка недопустима, и Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза в назначенный срок – 29-го марта, напоминает телеканал "Россия 24".