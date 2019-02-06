Грипп захватывает Россию

Грипп захватил уже 43 региона России. Последние данные о том, как распространяется болезнь, озвучили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в среду из-за роста числа заболевших закроются школы в Самарской области и в Кирове, еще на неделю продлят карантин в Северной Осетии и Ханты-Мансийском округе.

В медицинских и образовательных учреждениях Брянска, Воронежа и Томской области введен особый режим. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего по России сейчас не работают более двух с половиной тысяч школ и почти тысяча детских садов.

По данным на конец прошлой недели, вирусными инфекциями и гриппом был охвачен целый ряд регионов страны, при этом болеет не только Север. Так, в Ставрополе за помощью врачей обратились свыше семи тысяч человек. В мэрии говорят, что к учебе школьники смогут вернуться только в начале следующей недели, сообщает телеканал "Россия 24".

В Москве уровень заболеваемости пока ниже пороговых величин примерно на 20 процентов. В Роспотребнадзоре отметили, что больше половины жителей столицы сделали прививки от гриппа. В Санкт-Петербурге заболеваемость уже перешагнула эпидемический порог. В группе риска — дети старше трех лет.

Главный санитарный врач России назвала пять регионов, где почти в два раза зафиксировано максимальное превышение эпидемического порога. По словам Анны Поповой, это Бурятия, Якутия, Хакасия, Алтайский край и Свердловская область.

Медики напоминают, что самый верный способ уберечься от вируса — избегать общественных мест и соблюдать правила гигиены, то есть, мыть руки всякий раз после поездки в транспорте или похода в магазин. Важно повышать собственный иммунитет — не переохлаждаться, пить витамины, заниматься спортом. И, конечно, не следует забывать о прививках. В этом году распространившиеся штаммы вируса полностью совпали с прогнозами Всемирной организации здравоохранения, так что прививки эффективны.