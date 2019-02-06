Панарин и Бобровский принесли "Коламбусу" победу над "Колорадо"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на чужом льду одержал победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 6:3.

В составе победителей одну результативную передачу отдал российский нападающий Артемий Панарин. Вратарь Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. У проигравших одну из шайб забросил защитник Никита Задоров.

В другом матче игрового дня "Чикаго Блэкхокс" в гостях крупно обыграл "Эдмонтон Ойлерз" – 6:2, форвард победителей Артем Анисимов отметился голевым пасом.