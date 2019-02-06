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6 февраля 201908:10

Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Тем же распоряжением на должность главы "Автодора" назначен Вячеслав Петушенко. До этого назначения он занимал пост первого заместителем председателя правления госкомпании.

Накануне, 5 февраля, Медведев освободил Олега Сафонова от должности руководителя Федерального агентства по туризму. Ростуризм теперь переходит в ведение Министерства экономического развития.

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