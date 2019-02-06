Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Тем же распоряжением на должность главы "Автодора" назначен Вячеслав Петушенко. До этого назначения он занимал пост первого заместителем председателя правления госкомпании.

Накануне, 5 февраля, Медведев освободил Олега Сафонова от должности руководителя Федерального агентства по туризму. Ростуризм теперь переходит в ведение Министерства экономического развития.