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США. Работа правительства приостановлена 1 час назад
Трамп пригрозил новым шатдауном, если ему не дадут денег на стену с Мексикой
Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с ежегодным посланием. В своем выступлении он заявил, что США продолжат неусыпно следить за действиями Ирана, и пригрозил Китаю, которому якобы пора положить конец "несправедливым приемам в торговле с Вашингтоном". Однако главными темами речи стали строительство стены на границе с Мексикой, выход Вашингтона из ДРСМД и предстоящая встреча с лидером КНДР.
Американские конгрессмены могли и не услышать этой речи главы Белого дома. Выступление едва не сорвалось, поскольку спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отказывалась направлять Трампу приглашение в Конгресс, пока не прекратится шатдаун. В итоге президент подписал бюджет, правда, временный. В своем выступлении он явно решил удивлять, в частности по поводу предстоящей встречи с лидером КНДР. Неожиданно для всех назвал конкретные даты.
"В рамках нашей новой смелой дипломатии мы продолжаем добиваться мира на Корейском полуострове. Ядерные испытание прекращены, за последние 15 месяцев не было ни одного ракетного запуска. Впереди еще много работы. Но у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. И мы снова встретимся 27 и 28 февраля во Вьетнаме", — сказал президент США.
Недвусмысленно обозначил Трамп свою позицию по поводу выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Американский президент настаивает, что условия договора якобы нарушала Москва. А вот США, по словам Трампа, неукоснительно следовали договору. Хотя у российского Минобороны совсем другие данные. Однако Трамп гнет свою линию и пытается диктовать условия.
"Мы с моей администрацией никогда не будем извиняться за защиту национальных интересов США, — подчеркнул он. — Возможно, нам удастся договориться о новом соглашении с Россией и добавить к нему Китай и другие страны. Возможно, нет. Тогда мы будем тратить на военные разработки намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше инноваций в этой области".
Ну и конечно, президент США не мог не затронуть вопрос нелегальной миграции. Трамп напомнил демократам: у них осталось меньше двух недель, чтобы выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой, иначе шатдаун начнется снова.
"Ни одна проблема не иллюстрирует пропасть между американским рабочим классом и американскими политиками лучше, чем проблема нелегальной миграции, — считает Трамп. – В прошлом многие люди в этом зале говорили о необходимости стены, но она так и не была возведена. Я добьюсь ее строительства".
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