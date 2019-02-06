На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

В "Твиттере" Московского метрополитена сообщается, что на оранжевой, Калужско-Рижской, ветке столичного метро произошел сбой движения поездов.

Поезда не ходят на участке между станциями "Новоясеневская" и "Теплый стан".

Пассажирам предлагают воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и наземным транспортом.