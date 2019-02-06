Тема:
Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о восьмимесячном Савелии Хоменко из Владивостока.
У мальчика в результате родовой травмы парализована левая рука – акушеры во время родов с такой силой вытягивали Савелия, что повредили плечевое сплетение. Левая рука малыша почти не двигается и не разгибается. Савелий не может ползать, садиться, удерживать игрушки. Помочь может только серия микрохирургических операций. Если начать лечение в ближайшее время, рука обретет подвижность. Но многодетная семья Хоменко не в силах оплатить дорогие операции.
Из письма Евгении Хоменко, мамы Савелия:
"У моего сына тяжелая родовая травма – тотальный паралич левой руки. Ребенок крупный, во время родов акушеры буквально выдавливали его и повредили левую ручку. Она полностью обездвижена, кисть деформирована. Врачи сказали: "Не переживайте, это лечится" – и перевели Савелия в больницу. Как там лечили – не знаю, улучшения не было. Курсы реабилитации с различными процедурами в центре восстановительной медицины тоже не дали никаких результатов, хотя мы не пропустили ни одной процедуры. Левая рука по-прежнему висит плетью, холодная. Есть слабое движение в пальчиках, но удержать этой ручкой Савелий ничего не может. И опереться на левую руку тоже не может, поэтому ни ползать, ни самостоятельно садиться у него не получается – заваливается на левый бок. Невролог, который обследовал сына, сказал: поможет только серия операций по реконструкции плечевого сплетения. Провести такое лечение готовы в клинике в Ярославле. Но оплатить операцию мы не в состоянии. У нас трое детей, муж подрабатывает на стройке, постоянной работы нет. Прошу вас, помогите!"
Для спасения Савелия Хоменко не хватает 601 729 руб.
Травматолог, врач высшей категории Областной детской клинической больницы Михаил Новиков (Ярославль): "У Савелия родовое повреждение левого плечевого сплетения. Отсутствует активное отведение и движения в плече, сгибание в локте, разгибание кисти и пальцев. Планируется многоэтапное оперативное лечение: микрохирургическая реконструкция левого плечевого сплетения. В результате будет восстановлен объем движений в руке".
Внимание!
Цена операций 927 675 руб.
100 000 руб. внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ".
165 204 руб. собрали телезрители ГТРК "Владивосток".
60 742 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 601 729 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,767 млрд руб. В 2019 году (на 31 января) собрано 143 255 317 руб., помощь получили 152 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной "премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Ранее по теме
-
Нужна помощь: Кире Тигиной необходимо дорогое лекарство2 суток назад
-
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций12 суток назад
-
Нужна помощь: Вике Деминой нужна удобная инвалидная коляска13 суток назад
-
Нужна помощь: Киру Шорникову спасет операция на сердце16 суток назад
-
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике23 суток назад
-
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы1 месяц назад
Сейчас
Грипп захватывает Россию
Картина дня
-
Медведев сменил главу "Автодора"
- Двое подозреваемых по делу Арашуковых объявлены в розыск
- Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
- Трамп пригрозил новым шатдауном
- Отец Децла попросил у него прощения
Самое читаемое
-
Жертвы пожара в звездном доме провалились прямо в огонь
- Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
- Сосед убил отца и сына за отказ убавить громкость музыки
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Скончалась известная актриса, звезда культовых сериалов
Вести.Экономика
-
США и Китай проведут новый раунд переговоров в Пекине на следующей неделе
- Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
- Россия и ОПЕК хотят формализовать сотрудничество
- Профсоюзы в США лишаются власти
- ЦБ сократит покупки валюты: как это скажется на рубле?
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
- Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Названы российские цены на самый большой седан Kia
- Новый Toyota Land Cruiser: первые сведения
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Тут помню, тут не помню: как плохой сон крадет частицы памяти
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Каждый шестой житель планеты умирает из-за рака
- Говорят ученые: завтрак больше не самый важный прием пищи
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подмосковье ледяная глыба с крыши убила женщину
- Следить за показаниями счетчиков обяжут поставщиков, а не потребителей услуг
- Превратить Москву в город будущего поможет специалист из Франции
- Столица переходит на новые стандарты лечения рака
- Грибок, плесень и вечная сырость: жильцы дома в Сокольниках требуют расселения
- Реконструкция фонтанов на ВДНХ вышла на финишную прямую
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба