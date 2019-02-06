Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 февраля 201909:53

Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

В Швеции полицейские нашли в мусорном баке две короны и державу.

Погребальные королевские регалии были похищены 31 июля 2018 года из Стренгнесского собора на глазах у прихожан, напоминает "Интерфакс". Преступники скрылись с места происшествия на лодке.

В сентябре один из подозреваемых в ограблении был задержан, но похищенных драгоценностей при нем не было.

Стоимость регалий, принадлежавших в XVII веке шведскому королю Карлу и королеве Кристине, оценивается в 65 миллионов шведских крон (около 7,2 миллиона долларов).

Сейчас

08:59

Движение поездов на оранжевой ветке восстановлено

08:21

На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

08:04

Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

07:01

Грипп захватывает Россию

04:17

В Хабаровском крае трое детей погибли в огне пожара

03:50

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

02:35

В Хабаровском крае сошел с рельсов состав с углем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп пригрозил новым шатдауном, если ему не дадут денег на стену с Мексикой

Трамп пригрозил новым шатдауном, если ему не дадут денег на стену с Мексикой

1 час назад
Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

1 час назад
Грипп захватывает Россию

Грипп захватывает Россию

3 часа назад
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

6 часов назад
У побережья США столкнулись два военных корабля

У побережья США столкнулись два военных корабля

4 часа назад
Новый кульбит украинской политики: генпрокуратура обвинила Медведчука в измене

Новый кульбит украинской политики: генпрокуратура обвинила Медведчука в измене

10 часов назад
Сноубордист Логинов завоевал второе золото на чемпионате мира в США

Сноубордист Логинов завоевал второе золото на чемпионате мира в США

9 часов назад
Топ-10 самых впечатляющих древних построек в мире

Топ-10 самых впечатляющих древних построек в мире

05.02.2019 10:00
В интернете сибиряки запустили флэшмоб "дубак-челлендж"

В интернете сибиряки запустили флэшмоб "дубак-челлендж"

9 часов назад
В Малайзии не оценили детскую йогу по-русски: родители малыша могут пойти под суд

В Малайзии не оценили детскую йогу по-русски: родители малыша могут пойти под суд

17 часов назад
Правительство Британии хочет перенести день выхода из ЕС

Правительство Британии хочет перенести день выхода из ЕС

4 часа назад
Фильм "Движение вверх" получил премию "Блокбастер"

Фильм "Движение вверх" получил премию "Блокбастер"

11 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

1 час назад
Военный триллер Лунгина "Братство": премьера трейлера

Военный триллер Лунгина "Братство": премьера трейлера

16 часов назад
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

20 часов назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
СМИ: "Яндекс" начнет снимать сериалы

СМИ: "Яндекс" начнет снимать сериалы

37 минут назад
Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Аргентине

Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Аргентине

4 часа назад
В Хабаровском крае сошел с рельсов состав с углем

В Хабаровском крае сошел с рельсов состав с углем

7 часов назад
Нигерийский учитель китайского языка в якутской деревне. Бывает и такое

Нигерийский учитель китайского языка в якутской деревне. Бывает и такое

9 часов назад
Российские летчики провели учения по перехвату воздушного нарушителя границы

Российские летчики провели учения по перехвату воздушного нарушителя границы

9 часов назад
Суровые морозы накрыли всю территорию России

Суровые морозы накрыли всю территорию России

9 часов назад
Петр Порошенко за последние сутки сделал несколько эпатажных заявлений

Петр Порошенко за последние сутки сделал несколько эпатажных заявлений

10 часов назад
"Желтые жилеты" вновь сцепились с полицией

"Желтые жилеты" вновь сцепились с полицией

10 часов назад
Азербайджан сотрясли подземные толчки

Азербайджан сотрясли подземные толчки

10 часов назад
Крымский мясокомбинат выиграл иск к Навальному

Крымский мясокомбинат выиграл иск к Навальному

12 часов назад
Реставрация в стиле Остапа Бендера: кто и зачем уродует здания

Реставрация в стиле Остапа Бендера: кто и зачем уродует здания

12 часов назад
Незаконная перепланировка: названа возможная причина пожара с жертвами в центре Москвы

Незаконная перепланировка: названа возможная причина пожара с жертвами в центре Москвы

12 часов назад
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

12 часов назад
"Беременная" от Киркорова поклонница внезапно умерла перед продажей квартиры

"Беременная" от Киркорова поклонница внезапно умерла перед продажей квартиры

15 часов назад
Надгробие Карла Маркса на лондонском кладбище раскрошили молотком

Надгробие Карла Маркса на лондонском кладбище раскрошили молотком

16 часов назад
Microsoft: россиян оскорбляют в интернете чаще других

Microsoft: россиян оскорбляют в интернете чаще других

16 часов назад
Любить нельзя воспитывать с Димой Зицером

Любить нельзя воспитывать с Димой Зицером

17 часов назад
Российские боевые роботы будут самостоятельно применять оружие

Российские боевые роботы будут самостоятельно применять оружие

17 часов назад
Вернуться в кино из монастыря Дрозду помог Пореченков

Вернуться в кино из монастыря Дрозду помог Пореченков

18 часов назад
Viber 10 получил радикально новый дизайн и догнал конкурентов по функциям

Viber 10 получил радикально новый дизайн и догнал конкурентов по функциям

18 часов назад
Цвет потепления синий: Мировой океан поменяет оттенок из-за изменений климата

Цвет потепления синий: Мировой океан поменяет оттенок из-за изменений климата

19 часов назад
Нет дома - нет денег: владельцев пустых участков начали штрафовать

Нет дома - нет денег: владельцев пустых участков начали штрафовать

19 часов назад
Названы все победители анимационной премии Annie Awards 2018

Названы все победители анимационной премии Annie Awards 2018

19 часов назад
Худеем по науке: 5 способов сделать любую диету "самой эффективной"

Худеем по науке: 5 способов сделать любую диету "самой эффективной"

21 час назад
Новый Toyota Land Cruiser: первые сведения

Новый Toyota Land Cruiser: первые сведения

22 часа назад
Ученые рекомендуют играть в видеоигры на рабочем месте

Ученые рекомендуют играть в видеоигры на рабочем месте

22 часа назад
Кокорин решил покаяться с помощью открытого письма

Кокорин решил покаяться с помощью открытого письма

23 часа назад
Samsung Galaxy S10 показали на видео во всех деталях

Samsung Galaxy S10 показали на видео во всех деталях

23 часа назад
За качество и аромат кофе отвечают особые бактерии

За качество и аромат кофе отвечают особые бактерии

23 часа назад