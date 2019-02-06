Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

В Швеции полицейские нашли в мусорном баке две короны и державу.

Погребальные королевские регалии были похищены 31 июля 2018 года из Стренгнесского собора на глазах у прихожан, напоминает "Интерфакс". Преступники скрылись с места происшествия на лодке.

В сентябре один из подозреваемых в ограблении был задержан, но похищенных драгоценностей при нем не было.

Стоимость регалий, принадлежавших в XVII веке шведскому королю Карлу и королеве Кристине, оценивается в 65 миллионов шведских крон (около 7,2 миллиона долларов).