Девочка из Приморья, написавшая президенту, получила щенка золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин подарил шестилетней девочке щенка золотистого ретривера.

Вероника Уваева живет в поселке Славянка Приморского края. Ее мама Ольга написала письмо главе государства и рассказала, что у ее дочери аутизм. Несмотря на диагноз, она постоянно занимается, развивается и ходит в детский сад. Но ей не хватает друзей, поэтому мама попросила президента подарить Веронике собаку.

"Так хочется, чтобы у ребенка был верный друг, защитник и компаньон для игр. В будущем мы могли бы и другим детям помогать: гулять, общаться, заниматься", — написала президенту Ольга.

Как сообщает "Интерфакс", ретривера для Вероники в Приморье привезли из Московского питомника. Она назвала его Юки.

В пресс-службе администрации Приморского края отметили, что эта порода подходит для детей с особенностями развития. Собака идеальна для канистерапии, так как у нее спокойный, дружелюбный характер.

Накануне Нового года президент подарил щенка хаски девочке из Липецкой области. А в марте 2018 году школьник из Ярославля получил в подарок от Путина щенка швейцарской овчарки. Он мечтал о собаке с трех лет.