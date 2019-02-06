Сергей Нетиевский и Варвара Невская вошли в Совет по культуре молодежного парламента

Завершается формирование Совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме. К дискуссионной площадке присоединяются известный кавээнщик Сергей Нетиевский и специальный корреспондент телеканала "Россия 24" Варвара Невская. Об этом "Парламентской газете" сообщил председатель совета Александр Солонкин.

По его словам, первое заседание Совета пройдет в Госдуме 20 февраля. Поступило более 300 заявок, в основной состав дискуссионной площадки вошли 85 человек.

Ранее участниками совета стали политолог Армен Гаспарян, директор фонда "Наследие Крыма" Анастасия Иванова, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, фокусник Александр Наумов и рэпер Птаха (Давид Нуриев).

Планируется, что на первой встрече члены совета выскажут свои предложения относительно изменения законодательства и проектов в сфере культуры.

О создании Совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме было заявлено после обсуждения отмены концертов рэп-исполнителей на круглом столе в нижней палате.