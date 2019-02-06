Экстремальные морозы продержатся в Амурской области до субботы

Экстремальные морозы испытывают на прочность амурчан. На севере региона столбик термометра даже днем не выше минус 35 градусов. В Благовещенске введен режим повышенной готовности.

После теплого января жители региона буквально оторопели от нагрянувших холодов. Сильнее всего мерзнут в Архаре, Экимчане, Норске. Самые аномальные холода добрались до Тындинского района, здесь ночью температура опустилась до минус 44 градусов. По ощущениям, говорят люди, зашкаливает за 50. Это все из-за ветра, который не успокаивается и на рассвете.

Все оперативные службы, в том числе коммунальщики находятся в состоянии повышенной готовности. На усиленную работу переведена и Благовещенская ТЭЦ.

Особенно важно следить за параметрами теплоносителя, в том числе на территории жилых домов, на котельных, на магистральных сетях. Об этом говорят в управлении по делам ГО и ЧС Благовещенска. По словам замначальника управления ГО и ЧС Виктора Кочеткова, главное не допустить промерзание и завоздушивание систем отопления.

Между тем, из-за холодов многие родители не отпустили своих детей в школу. В Белогорске 3,5 тысячи детей младших классов официально на каникулах до конца недели. Объявлен карантин в медицинских стационарах, в поликлиниках аншлаг.

Однако специалисты Амурского гидрометцентра успокоили: антициклон в Приамурье не задержится. Уже в субботу ждут потепления на 10 градусов. Пока же советуют отменить дальние поездки и прогулки. ГТРК "Амур" напоминает, что в минувшую среду сотрудники МЧС спасли дальнобойщика, застрявшего в мороз на трассе посреди леса.