Вадим Шипачев будет капитан хоккейной сборной России на третьем этапе Евротура

Сборная России по хоккею продолжает готовиться к третьему этапу Евротура – Шведским играм. Соревнования пройдут в Стокгольме с 7 по 10 февраля. Но встреча сборных Росси и Финляндии состоится в Ярославле.

Наши хоккеисты готовятся к игре с финнами на базе в Новогорске под руководством главного тренера Ильи Воробьева. Стало известно, кто будет капитаном сборной России. Эта миссия доверена нападающему московского "Динамо" Вадиму Шипачеву.

Шипачев не привлекался в сборную почти год. Последний раз он играл за национальную команду на Олимпийских играх в Пхенчахане. "Хоккеисту очень важно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. В этом сезоне Вадим показывает игру высокого класса, достойную сборной страны", — прокомментировал ситуацию ТАСС первый вице-президент Фелерации хоккея России Роман Ротенберг.