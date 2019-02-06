"200 метров путей как сбрило": появилось видео с места крушения товарного поезда на БАМе

Ремонтная бригада прибыла на место крушения товарного поезда с углем, сошедшего с рельсов на одноколейном участке пути Дуссе-Алинь — Сулук.

Судя по снятым на месте происшествия кадрам и отпущенным во время съемок пессимистичным комментариям, ремонтникам предстоит трудная работа в тяжелых условиях — разрушено около 200 метров железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошло крушение товарного поезда, груженого углем — с рельсов сошли 28 вагонов из 54. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации ТАСС, движение грузовых поездов приостановлено, а на пассажирское сообщение инцидент не повлиял.