Одноклассники запустили чат со службой поддержки в анонимном режиме
Одноклассники первыми из соцсетей стали помогать неавторизованным пользователям в онлайн-чате. Вопросы о смене пароля или удаленному профилю теперь можно решить в личной переписке с сотрудниками поддержки, без входа на страницу в соцсети.
Неавторизованные пользователи оставляют 70% обращений в службу поддержки ОК. В онлайн-чате общение происходит быстрее, чем в почте – а значит, на восстановление доступа к странице в соцсети понадобится меньше времени. Раньше общение со службой поддержки происходило только в почте, и на ответ уходило порядка 2 часов. Теперь среднее время ответа не превышает 2-5 минут, а восстановление профиля занимает всего 15-20 минут – в пять раз меньше, чем по почте.
Пока в чате можно отправить в службу поддержки некоторые из типовых обращений. Например, если не приходит код восстановления пароля, или не получается восстановить профиль по номеру телефона. В дальнейшем все вопросы из анонимного режима будут обрабатываться в чате.
Новая возможность доступна в веб-версии соцсети. Чтобы открыть чат со службой поддержки, нужно нажать кнопку "Забыл пароль?", найти свой профиль и после этого кликнуть на ссылку "Свяжитесь с нами". После заполнения формы в нижнем углу экрана откроется чат со службой поддержки.
В дальнейшем общение пользователей в анонимном режиме со службой поддержки будет происходить в автоматическом режиме: часть обращений будет обрабатывать специальный чат-бот. Кроме того, онлайн-чат станет доступен в мобильной версии ОК и приложениях соцсети для iOS и Android.
Служба поддержки прямо в сервисе сообщений ОК для авторизованных пользователей впервые заработала в 2017 году. За это время среднее время ответа сократилось в 7 раз и сейчас составляет порядка 3 минут. Благодаря этому в сутки поддержка социальной сети отвечает более чем на 10 тысяч вопросов от пользователей.
Сейчас
Грипп захватывает Россию
Картина дня
-
Двое подозреваемых по делу Арашуковых объявлены в розыск
- Медведев сменил главу "Автодора"
- Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
- Отец Децла попросил у него прощения
- Трамп допускает заключение нового договора о ракетах
Самое читаемое
-
Жертвы пожара в звездном доме провалились прямо в огонь
- Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
- Сосед убил отца и сына за отказ убавить громкость музыки
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Скончалась известная актриса, звезда культовых сериалов
Вести.Экономика
-
США и Китай проведут новый раунд переговоров в Пекине на следующей неделе
- Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
- Россия и ОПЕК хотят формализовать сотрудничество
- Профсоюзы в США лишаются власти
- ЦБ сократит покупки валюты: как это скажется на рубле?
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
- Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Названы российские цены на самый большой седан Kia
- Новый Toyota Land Cruiser: первые сведения
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Тут помню, тут не помню: как плохой сон крадет частицы памяти
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Каждый шестой житель планеты умирает из-за рака
- Говорят ученые: завтрак больше не самый важный прием пищи
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подмосковье ледяная глыба с крыши убила женщину
- Следить за показаниями счетчиков обяжут поставщиков, а не потребителей услуг
- Превратить Москву в город будущего поможет специалист из Франции
- Столица переходит на новые стандарты лечения рака
- Грибок, плесень и вечная сырость: жильцы дома в Сокольниках требуют расселения
- Реконструкция фонтанов на ВДНХ вышла на финишную прямую
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба