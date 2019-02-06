О потустороннем: в Сети появился посмертный клип Децла Inferno

В Москве прощаются с Кириллом Толмацким — рэпером Децлом. Утром 6 февраля церемония прощания началась в морге Центральной клинической больницы Управделами президента России. Туда пришли поклонники, друзья и близкие музыканта, который внезапно скончался во время выступления на вечеринке в Ижевске. Ему было всего 35.

На прощание пришел и отец Децла – продюсер Александр Толмацкий. Больше 15 лет, после развода с матерью Кирилла, сын с ним не общался.

Толмацкий-старший попросил прощения у Кирилла на своей странице в "Фейсбуке" и поделился своей болью. По его словам, больше всего он боялся, что сын не придет на его похороны. он признался, что очень любил Кирилла и сожалеет, что они так и не помирились.

Как пишет "МК", на церемонии прощания с Кириллом Александр Толмацкий впервые увидел своего 14-летнего внука Тони.

Накануне похорон Децла в Сети был опубликован его последний клип. Эта композиция с загадочным и даже потусторонним смыслом называется Inferno.

Ролик продолжительностью около четырех минут уже собрал больше 20 тысяч просмотров.

В описании к нему на YouTube говорится, что Кирилл успел загрузить тизер, а открыть это экспериментальное видео планировал 5 февраля.

По задумке, изначально трек, как и вся пластинка под названием μετεμψύχωσις ("Метемпсихоз", то есть реинкарнация, повторное воплощение, переселение душ) должен был стать частью саундтрека к фильму. Децл выступил в нем в роли композитора.

Кириллу Толмацкому стало плохо сразу после концерта в клубе Ижевска. По предварительным данным, у музыканта остановилось сердце.

Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" друзья и знакомые Кирилла, которые были на той вечеринке, рассказали, что произошло в тот роковой вечер.