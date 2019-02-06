6 февраля 201912:14
Шесть машин столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье
Массовая авария в Щелковском районе заблокировала движение по Горьковскому шоссе — разбитые машины перекрыли проезжую часть. Очевидец снял на видео последствия ДТП.
Судя по представленным кадрам, около семи часов утра на шоссе близ поворота на Монино столкнулись по меньшей мере шесть автомобилей. Одна легковушка оказалась под фургоном, который в свою очередь протаранили фура и "Газель". На записи видно, что проезжая часть в одну сторону оказалась полностью перекрыта машинами.
Информации о пострадавших не поступало. Несколько машин получили серьезные повреждения.
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