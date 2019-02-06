Ульяновских гимназистов попотчевали червивыми вафлями и компотом

Власти Ульяновска ведут проверку после появления информации о том, что в столовой гимназии №33 школьникам раздали вафли с червями, передает РИА Новости.

На странице "Ульяновск-новости" в Instagram​ появился пост о том, что дети обнаружили в вафлях червей​​. Там же несколько пользователей написали, что черви были не только в вафлях, но и в компоте, который подали детям на обед.

В городской администрации заявили, что вся некачественная продукция изъята. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился организовать проверку организации качества питания в гимназии. Заведующая производством пищеблока столовой уволена.

Управление образования Ульяновска готовит обращение по данному факту в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Как сообщалось, у ульяновских суворовцев недавно было выявлено паразитарное заболевание эхинококкоз — паразитарная болезнь (гельминтоз), характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.