Папе Римскому предложили стать веганом за миллион долларов

Звездные экозащитники, в числе которых артисты Пол Маккартни, Моби, актриса Мина Сувари, предложили Папе Римскому стать веганом за 1 миллион долларов.

В рамках кампании Million Dollar Vegan главе Римско-католической церкви будет предложено отказаться от всех продуктов животного происхождения во время Великого поста с 6 марта по 20 апреля. Полученный миллион пойдет на благотворительность, сообщает ТАСС.

Активисты надеются направить мощное влияние церкви на благо планеты, так как сам Папа Франциск в своих выступлениях часто обращается к теме экологии и проблеме глобального потепления.

"Мы благодарны Папе Франциску за его речи и поэтому скромно просим его попробовать стать веганом на время Великого поста и показать пример того, как действия каждого из нас могут соответствовать принципам заботы и сострадания", — признался глава кампании Million Dollar Vegan Мэтью Гловер.

Он считает, что авторитет Папы Римского в странах Южной Америки может сыграть важную роль в сохранении лесов.