Директор "Артека" ушел с поста по собственному желанию

Детский центр "Артек" лишился своего директора Алексея Каспржака. Каспржак заявил о своем уходе в декабре 2018 года после четырех с половиной лет работы в Гурзуфе. Международный детский центр "Артек" состоит из девяти оздоровительных лагерей и является крупнейшим в мире. В 2016 и 2017 годах он признавался лучшим в России. Распоряжение об отставке директора "Артека" подписан премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава российского правительство возложил временное руководство детским оздоровительным комплексом на заместителя директора по строительству "Артека" Константина Федоренко. Фамилия 39-летнего Каспржака называется среди возможных кандидатур на должность главы Ростуризма, сообщает "Интерфакс". Каспржак родился в Москве в семье преподавателей. В 2003 году он получил диплом магистра образования на физическом факультете Московского педагогического государственного университета (МПГУ, бывший МГПИ имени В.И. Ленина). Экс-директор "Артека" – кандидат экономических наук, отец пятерых детей.

Ростуризм перешел в подчинение Минэкономразвития. 5 февраля Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма 49-летнего Олега Сафонова. При этом поручил министерству активнее курировать работу туристического ведомства.

Кроме Алексея Каспржака кандидатами на пост главы Ростуризма называют губернатора Мурманской области Марину Ковтун, замминистра культуры Московской области Надежду Жилкину и заместителя отправленного в отставку Олега Сафонова.