Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

В кино ему в основном доставались роли любвеобильных мужчин – ловеласов. Виктор Завьялов в картине "Грех", мажор Марк Зорин из сериала "Провинциалка" и многие другие герои, которых сыграл Станислав Бондаренко, сослужили недобрую службу актеру в его супружеской жизни.

Когда выходил очередной фильм, где он играл мужчину, влюбленного в героиню, молва тут же приписывала ему романы с партнершами по съемочной площадке.

Бондаренко уверяет: он был верен своей семье – жене Юлии Чиплиевой и сыну Марку и наслаждался ролью мужа и отца.

Однако однажды после съемок в известном сериале Юлия не выдержала, забрала сына и уехала.

Развод был тяжелым и скандальным, Юлия обвиняла мужа в изменах. А потом у Бондаренко и правда случился роман — с актрисой Ириной Антоненко, с которой они снимались в телесериале "Золотая клетка".

Эти отношения продлились несколько месяцев, но пара рассталась, потому что, признается Станислав в "Судьбе человека", он был настроен на семью и хотел много детей, а Ирина была нацелена на карьеру.

Через некоторое время он встретил девушку с необычным именем Аурелия. В их союзе родилась дочка Алексия, а вскоре 33-летний актер станет отцом в третий раз, и осуществится его мечта о том, чтобы в семье было много детей.

Какое необычное общее хобби познакомило" Станислава с Аурелией? Какое условие поставил он будущей жене и по какому признаку определил, что она станет хорошей матерью? Почему распался первый брак актера? Как Станислав, собиравшийся поступать в МАИ, оказался в театральном вузе? И что значат женщины в его жизни?

В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актер Станислав Бондаренко.