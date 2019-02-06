Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни
В кино ему в основном доставались роли любвеобильных мужчин – ловеласов. Виктор Завьялов в картине "Грех", мажор Марк Зорин из сериала "Провинциалка" и многие другие герои, которых сыграл Станислав Бондаренко, сослужили недобрую службу актеру в его супружеской жизни.
Когда выходил очередной фильм, где он играл мужчину, влюбленного в героиню, молва тут же приписывала ему романы с партнершами по съемочной площадке.
Бондаренко уверяет: он был верен своей семье – жене Юлии Чиплиевой и сыну Марку и наслаждался ролью мужа и отца.
Однако однажды после съемок в известном сериале Юлия не выдержала, забрала сына и уехала.
Развод был тяжелым и скандальным, Юлия обвиняла мужа в изменах. А потом у Бондаренко и правда случился роман — с актрисой Ириной Антоненко, с которой они снимались в телесериале "Золотая клетка".
Эти отношения продлились несколько месяцев, но пара рассталась, потому что, признается Станислав в "Судьбе человека", он был настроен на семью и хотел много детей, а Ирина была нацелена на карьеру.
Через некоторое время он встретил девушку с необычным именем Аурелия. В их союзе родилась дочка Алексия, а вскоре 33-летний актер станет отцом в третий раз, и осуществится его мечта о том, чтобы в семье было много детей.
Какое необычное общее хобби познакомило" Станислава с Аурелией? Какое условие поставил он будущей жене и по какому признаку определил, что она станет хорошей матерью? Почему распался первый брак актера? Как Станислав, собиравшийся поступать в МАИ, оказался в театральном вузе? И что значат женщины в его жизни?
В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актер Станислав Бондаренко.
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