Путин предложил ряд послаблений для бизнеса
На форуме "Деловая Россия" президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения, стимулирующие частных инвесторов в стартапы. Он уточнил, что речь идет, в том числе, о налоговых льготах, передает телеканал "Россия 24".
"Нужно сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе налоговые, для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства. Их, как известно, весьма образно называют бизнес-ангелами", — сказал Путин.
Президент попросил правительство вместе с "Деловой Россией" в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения, добавив, что он считает целесообразным серьезно укрепить правовую защиту интеллектуальной собственности, сформировать привлекательные условия для регистрации патентов на территории России.
Путин предложил освободить граждан на год от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами России.
Путин также заявил о необходимости поддержки российского бизнеса, вкладывающего деньги в социальную инфраструктуру и туризм, подчеркнув, что эти сферы создают комплексный экономический, социальный и технологический эффект.
Также глава государства отметил необходимость поддержки технологического развития российских компаний и содействия внедрению инноваций.
Выступая на форуме, президент подчеркнул необходимость продления амнистии капитала на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает свои денежные средства в Россию.
При этом Путин попросил регионы активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление фондов предприятий.
Президент отметил, что на федеральном уровне такие законодательные решения уже приняты в 10 субъектах Российской Федерации, теперь нужно, чтобы соответствующие решения принимались и на уровне регионов.
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