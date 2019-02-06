Тулунского маньяка вычислили по ДНК

В Иркутской области после многолетних поисков оперативникам удалось поймать предполагаемого серийного маньяка. Биоматериалы 50-летнего жителя Тулуна — бульдозериста угольного разреза — совпали с генотипом преступника, которого оперативники разыскивали много лет, передает ГТРК "Иркутск".

На счету так называемого тулунского маньяка — как минимум 12 изнасилований, которые он совершал на протяжении 10 лет. Полицейские предполагают, что могут оставаться неизвестные жертвы нападения. Возможно, они не обращались с заявлением в полицию. Теперь им предлагают это сделать.

На причастность к серийным преступлениям в ходе следствия проверили 15 тысяч мужчин. Тест ДНК жителя Тулуна подтвердил версию оперативников. Предполагаемый насильник взят под стражу. Ему предъявлено обвинение — в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.