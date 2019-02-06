Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
Янукович: приговор написан под диктовку нынешних украинских властей
Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал приговор против него незаконным и написанным под диктовку нынешних властей страны.
Как передает ТАСС, об этом он проинформировал общественность на пресс-конференции в Москве.
Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом и построен "на лжи и ненависти".
Бывший руководитель страны обратился к сотрудникам спецслужб, полиции и военнослужащим Украины, призвав их не исполнять преступные приказания Киева. По его мнению, власть поменяется и тогда придется "отвечать за все", сообщает РИА Новости.
Янукович рассказал, что после майдана 2014 года Украину покинули шесть миллионов украинцев, которые по его словам, не могли на родине защитить свои семьи.
Он считает, что события, произошедшие с момента государственного переворота на Украине самыми черными в истории современной Украины, которые могли только присниться в страшном сне ее жителям и ее соседям.
Политик отметил, что официальный Киев не желает мира в стране, попирая все законы и поощряя разгул вседозволенности, которого никогда не было в стране.
Янукович напомнил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко за пять лет своего пребывания у власти не выполнил ни обязательств перед согражданами, ни подписанных международных соглашений, в частности, Минских. В итоге, украинцы нищают, а страна стала очагом войны и нестабильности, в который оказались втянуты другие государства, в частности, ЕС, Россия и США.
24 января 2019 года, после длившегося более полутора лет судебного процесса, Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения, полностью оправдав по ключевому пункту обвинения — в потере Крыма.
Ранее по теме
-
Борьба продолжается. Ватутин против Шухевича1 час назад
-
Украина прекращает обмен правовой информацией с Россией2 часа назад
-
Петр Порошенко за последние сутки сделал несколько эпатажных заявлений16 часов назад
-
Новый кульбит украинской политики: генпрокуратура обвинила Медведчука в измене16 часов назад
-
Самого непопулярного украинского чиновника отстранили от работы17 часов назад
-
Медведчука объявили виноватым перед президентскими выборами на Украине19 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Двое подозреваемых по делу Арашуковых объявлены в розыск
- Медведев сменил главу "Автодора"
- Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
- Отец Децла попросил у него прощения
- Трамп допускает заключение нового договора о ракетах
Самое читаемое
-
Жертвы пожара в звездном доме провалились прямо в огонь
- Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
- Сосед убил отца и сына за отказ убавить громкость музыки
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Скончалась известная актриса, звезда культовых сериалов
Вести.Экономика
-
США и Китай проведут новый раунд переговоров в Пекине на следующей неделе
- Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
- Россия и ОПЕК хотят формализовать сотрудничество
- Профсоюзы в США лишаются власти
- ЦБ сократит покупки валюты: как это скажется на рубле?
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
- В России может появиться налоговый вычет на автомобили
- Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера
- Объявлены российские цены на Mercedes-Benz B-класса
- Названы российские цены на самый большой седан Kia
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Тут помню, тут не помню: как плохой сон крадет частицы памяти
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Каждый шестой житель планеты умирает из-за рака
- Говорят ученые: завтрак больше не самый важный прием пищи
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подмосковье ледяная глыба с крыши убила женщину
- Следить за показаниями счетчиков обяжут поставщиков, а не потребителей услуг
- Превратить Москву в город будущего поможет специалист из Франции
- Столица переходит на новые стандарты лечения рака
- Грибок, плесень и вечная сырость: жильцы дома в Сокольниках требуют расселения
- Реконструкция фонтанов на ВДНХ вышла на финишную прямую
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба