КХЛ. "Адмирал" нанес поражение "Куньлуню"

Во Владивостоке завершился единственный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккей лиги. "Адмирал" с результатом 3:2 обыграл пекинский "Куньлунь".

Приморцы выиграли первый период за счет гола Александра Угольникова. Но во втором периоде в их воротах побывали две шайбы. Вели-Мати Савинайнен забросил при игре в равных составах, а Джастин Фонтейн отличился в большинстве. Но в третьем периоде Юрий Петров, реализовав численное преимущество, сравнял счет, а Александр Конов принес "Адмиралу четвертую победу подряд.

"Куньлунь", у которого осталось 47 очков, занимает 10 место в Восточной конференции. На 11 месте "Адмирал", набравший 43 очка. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.