Проститутки ввязались в драку с сутенершей после задержания в Москве

К массовой драке женщин привело появление полицейских в съемной квартире на юго-востоке Москвы, где 35-летняя приезжая устроила публичный дом, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Своеобразным рингом стала квартира на улице Судакова, где в тесной обстановке принимали клиентов четыре жрицы любви. В момент появления стражей порядка две сотрудницы были заняты, а устроительница нелегального бизнеса подсчитывала прибыль.

Конфликт возник уже после того, как прибывшие в столицу из Средней Азии барышни в возрасте от 28 до 38 лет сменили рабочий наряд на повседневную одежду, а поводом для выяснения отношений с сутенершей стала, как можно судить, недополученная прибыль. На глазах у полицейских женщины сцепились в коридоре, принявшись таскать друг друга за волосы. Доказать свою правоту ни одной из сторон не удалось, поскольку соперниц быстро разняли.

Владелице "интимного партнерства" грозит до пяти лет лишения свободы, тогда как ее подопечные после получения квитков об оплате штрафа в 2 тысячи рублей спокойно разошлись по домам.