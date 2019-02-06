Янукович считает, что его могут убить

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его могут убить.

В ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24", он сказал, что ему стала поступать информация о готовящихся покушениях на него и других политиков. В частности, по его словам, за одним из кандидатов Запорожской области "гонялись радикалы".

Также угрозы поступают в адрес лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука​​​.

Янукович подчеркнул, что такие угрозы являются недопустимыми. Так как киевская власть "говорит о демократических принципах" и о том, что "верховенство права, свобода слова и права человека лежат в фундаменте этого государства".

Как сообщалось ранее, в отношении Медведчука было возбуждено уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".