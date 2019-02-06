Отключению аналогового телевещания посвятят флешмоб

В ближайшую субботу, 9 февраля, в семи субъектах Федерации пройдет акция, посвященная первой волне отключения аналогового телевещания в стране. Участниками флешмоба станут Магадан, Грозный, Пенза, Рязань, Тула, Ульяновск и Ярославль.

Волонтеры с помощью специальных разноцветных прямоугольников создадут "живые картины". Поднятые над головами щиты при съемке с коптера будут выглядеть как гигантское изображение телевизионной, так называемой испытательной таблицы – в виде тестовой сетки с кругами и полосами, используемой с советских времен.

Затем участники акции перевернут щиты, создав новое изображение: фирменную эмблему-бабочку цифрового эфирного телевидения с логотипами 20 федеральных телеканалов. Такой "переход" будет символизировать наступление в стране новой телевизионной эры.

Как передает ГТРК "Ярославия", после этого красочного действа выступят представители местных властей и "Российской телевизионной и радиовещательной сети".