Россияне могут становиться на воинский учет по месту пребывания

Президент России подписал указ о постановке граждан на воинский учет по месту фактического проживания. Документ, вносящий изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", опубликован на официальном портале правовой информации.

"Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете", — отмечается в указе. В обязанность гражданам теперь вменяется вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. Задача нововведения — максимально охватить воинским учетом всех граждан мужского пола.