6 февраля 201916:09
Президент ФИФА Инфантино награжден орденом Дружбы
Президент ФИФА Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы за вклад в подготовку к чемпионату мира 2018 года. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
В тексте указа президента России говорится: "За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года наградить орденом Дружбы Инфантино Джованни Вииченцо — президента Международной федерации футбола, гражданина Швейцарской Конфедерации и Итальянской Республики",
Джанни Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году. В 2019 году пройдут новые выборы главы организации. Единственными кандидатом является действующий президент.
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