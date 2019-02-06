Раннее потепление лишит обитателей Московского зоопарка зимнего сна

Ранние потепления могут спровоцировать выход многих животных Московского зоопарка из спячки. Самая первая оттепель в столице была зафиксирована 15 января. Температура поднялась до 0,3 градуса выше нуля.

"Наступившее потепление, если оно продержится длительное время, может спровоцировать раннее пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка, проводящих зимнее время во сне и спячке", — сообщили ТАСС в пресс-службе Московского зоопарка.

Работники зоосада также объяснили, что животные пробуждаются, потому что чувствуют перепады температур и резкое уменьшение снежного покрова.

В зоологическом саду Москвы всегда готовы к любым неожиданностям, в том числе и к раннему пробуждению его обитателей, уверяет гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Специалисты говорят, что животным переносить спячку в зоопарке гораздо проще, нежели в дикой природе без посторонней помощи. Тушканчиков, например, во время зимнего сна в зоопарке регулярно взвешивают и осматривают, а в случае чего — будят и кормят.

По прогнозам метеорологов, 15-градусные морозы вернутся в столицу уже к середине февраля.