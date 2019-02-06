В США открыли бар для тех, кто ненавидит День святого Валентина

Житель Лос-Анджелеса Эван Частен открыл бар "BreakUp" ("Расставание"), предназначенный специально для тех, кто не любит День святого Валентина и хочет укрыться от этого "сладкого" праздника. В меню – тематические коктейли и фильмы о расставании, сообщает Hello Giggles.

Названия напитков в баре "BreakUp" говорят сами за себя – "Один за двоих", "Я год общался с твоими родителями", "Холодный день в аду".

Бар открылся на базе уже работающего заведения американца первого февраля и проработает до 14 включительно.

Сам Частен рассказал, что такая идея пришла ему в голову, потому что он устал от фальши и вымученных ритуалов, связанных со Днем всех влюбленных.

"Мы хотим высмеять эти бесконечные романтические ужины со множеством цветов и конфет", — отметил американец.

По словам бизнесмена, места в его заведении бронируют не только одиночки, но и пары, которым тоже надоели традиции Дня святого Валентина.