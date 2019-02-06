Шакро Молодой пошел по этапу

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), приговоренный к 9 годам и 10 месяцам заключения, отправился по этапу в колонию, где будет отбывать срок. Об этом РИА Новости сообщил адвокат осужденного Тенгиз Папаскуа, отказавшись при этом уточнить регион, где находится исправительное учреждение.

В конце марта Никулинский суд Москвы признал Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства. Помимо Шакро к делу, ставшему одним из самых громких процессов о коррупции в России, причастны еще 11 фигурантов. В частности, высокопоставленные служащие СК РФ, которые за взятку согласились смягчить обвинения в адрес соратника криминального авторитета Андрея Кочуйкова и выпустить его из-под стражи.

В итоге Кочуйков по прозвищу Итальянец был приговорен к 8 годам и 9 месяцам колонии. Остальным фигурантам назначены сроки от 7 до 9 лет колонии.