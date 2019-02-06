Тема:
Скончался Эдуард Успенский 37 минут назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского
В "Прямом эфире" вновь обсуждали семейную историю Эдуарда Успенского. Автор "Чебурашки" умер в августе прошлого года, оставив многомиллионное наследство. А недавно другой детский писатель — Валентин Постников – заявил, что является внебрачным сыном Успенского.
По словам Валентина, эту тайну ему раскрыла его мама Наталья Иосифовна, когда ему было 20 лет, но все годы они хранили эту семейную тайну.
После публичного признания сына Наталья Иосифовна слегла и больше не встает. Сын же пришел в "Прямой эфир" и встретился с единственной родной дочерью писателя Татьяной и его младшим братом Юрием.
Татьяна подтвердила, что знакома с Валентином с детства, хотя друзьями они и не были. Татьяна дала материал для теста ДНК и сказала, что если Валентин окажется ее братом, то она не расстроится.
А вот Юрий Успенский не только не верит в родство с Постниковым, но и относится к нему с предубеждением, считая, что "это еще один шлепок грязи" в память о его брате.
Что говорят о нравах, царивших в среде писателей в те годы, мог ли Эдуард Успенский действительно быть родным отцом Валентина? Правда ли, что писатель ничего не оставил своей родной дочери и сможет ли претендовать на его миллионы Валентин Постников?
За несколько дней до оглашения завещания Эдуарда Успенского результаты теста ДНК, которые должны подтвердить или опровергнуть родство Валентина Постникова с одним из богатейших писателей нашей страны, сообщили в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Ранее по теме
-
Перед оглашением завещания Эдуарда Успенского появился его внебрачный сын23 суток назад
-
Детский романтик и эстет: Москва проводила в последний путь Эдуарда Успенского5 месяцев назад
-
Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище5 месяцев назад
-
Москва прощается с Эдуардом Успенским5 месяцев назад
-
Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища5 месяцев назад
-
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего5 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле
- Кокорин и Мамаев под стражей еще два месяца
- Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
- Пианистка Коровушкина попалась с героином
- Трамп допускает заключение нового договора о ракетах
Самое читаемое
-
Жертвы пожара в звездном доме провалились прямо в огонь
- Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
- Сосед убил отца и сына за отказ убавить громкость музыки
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Проститутки подрались с сутенершей после задержания в Москве. Видео
Вести.Экономика
-
США и Китай проведут новый раунд переговоров в Пекине на следующей неделе
- Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
- Россия и ОПЕК хотят формализовать сотрудничество
- Профсоюзы в США лишаются власти
- ЦБ сократит покупки валюты: как это скажется на рубле?
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
- В России может появиться налоговый вычет на автомобили
- Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера
- Объявлены российские цены на Mercedes-Benz B-класса
- Названы российские цены на самый большой седан Kia
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Тут помню, тут не помню: как плохой сон крадет частицы памяти
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Каждый шестой житель планеты умирает из-за рака
- Говорят ученые: завтрак больше не самый важный прием пищи
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подмосковье ледяная глыба с крыши убила женщину
- Следить за показаниями счетчиков обяжут поставщиков, а не потребителей услуг
- Превратить Москву в город будущего поможет специалист из Франции
- Столица переходит на новые стандарты лечения рака
- Грибок, плесень и вечная сырость: жильцы дома в Сокольниках требуют расселения
- Реконструкция фонтанов на ВДНХ вышла на финишную прямую
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба