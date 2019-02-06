В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" вновь обсуждали семейную историю Эдуарда Успенского. Автор "Чебурашки" умер в августе прошлого года, оставив многомиллионное наследство. А недавно другой детский писатель — Валентин Постников – заявил, что является внебрачным сыном Успенского.

По словам Валентина, эту тайну ему раскрыла его мама Наталья Иосифовна, когда ему было 20 лет, но все годы они хранили эту семейную тайну.

После публичного признания сына Наталья Иосифовна слегла и больше не встает. Сын же пришел в "Прямой эфир" и встретился с единственной родной дочерью писателя Татьяной и его младшим братом Юрием.

Татьяна подтвердила, что знакома с Валентином с детства, хотя друзьями они и не были. Татьяна дала материал для теста ДНК и сказала, что если Валентин окажется ее братом, то она не расстроится.

А вот Юрий Успенский не только не верит в родство с Постниковым, но и относится к нему с предубеждением, считая, что "это еще один шлепок грязи" в память о его брате.

Что говорят о нравах, царивших в среде писателей в те годы, мог ли Эдуард Успенский действительно быть родным отцом Валентина? Правда ли, что писатель ничего не оставил своей родной дочери и сможет ли претендовать на его миллионы Валентин Постников?

За несколько дней до оглашения завещания Эдуарда Успенского результаты теста ДНК, которые должны подтвердить или опровергнуть родство Валентина Постникова с одним из богатейших писателей нашей страны, сообщили в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".