В Стамбуле обрушился 8-этажный дом. Под завалами находятся люди

В Стамбуле обрушилось 8-этажное жилое здание. Турецкие СМИ сообщают, что как минимум один человек погиб. Под завалами обнаружены четверо пострадавших.

До них пытаются добраться спасатели. Завалы также помогают разбирать добровольцы — соседи и прохожие.

CNN Turk публикует видео с места ЧП.

На месте дежурят машины скорой помощи. В этом доме проживали 12 семей, передает РИА Новости.