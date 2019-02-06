Приговор пермскому подростку, напавшему на школу, оставлен без изменений

Без изменения оставлен приговор пермскому подростку, напавшему на школу номер 127. Ближайшие 9 лет он проведет в воспитательной колонии.Таково решение Пермского краевого суда, где сегодня, 6 февраля, рассматривали Апелляционную жалобу на решение Мотовилихинского районного суда.

Нападение на учеников 4 класса и педагога 127-й школы произошло 15 января 2018 года. Тогда двое приятелей пронесли в школу холодное оружие и напали на учеников. В результате многочисленные ножевые ранения получили 15 человек, в том числе учительница, которая пыталась защитить детей. 12 человек были госпитализированы.

ГТРК "Пермь" напоминает, что второй нападавший был признан психически нездоровым. Поэтому процесс в его отношении будет проходить отдельно.