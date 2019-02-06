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Умер Децл 24 минуты назад
Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле
В Москве 6 февраля прощались с Кириллом Толмацким – рэпером Децлом. Утром родные и поклонники приехали в Центральную клиническую больницу.
На прощании был и отец музыканта – продюсер Александр Толмацкий, который после серьезной семейной ссоры не виделся с сыном 15 лет. На этой же печальной церемонии он впервые увидел своего 14-летнего внука.
Накануне отец Децла на своей странице в "Инстаграме" написал полный горечи текст, попросив у Кирилла прощения и признавшись: больше всего он боялся, что сын не придет на его похороны.
Но провожать в последний путь пришлось отцу сына. Кириллу было всего 35.
Его похоронили на Пятницком кладбище, рядом с могилой бабушки. Провожали музыканта, как принято в артистических кругах, аплодисментами.
На церемонии прощания были сотни людей, в том числе и представителей прессы, а некоторые интернет-СМИ даже вели прямую трансляцию.
Журналист "МК" обратил внимание на то, что супруга Кирилла Толмацкого после похорон оставила на могиле мужа-музыканта, видимо, знаковые и памятные вещи: очки, браслет, открытку и некий сверток.
Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался 3 февраля после концерта, во время вечеринки в Ижевске. О последних минутах его жизни ранее в "Прямом эфире" рассказали друзья и коллеги, которые были в тот вечер рядом с ним.
По предварительным данным, у музыканта остановилось сердце.
Накануне в Сети выложили посмертный клип Децла с "потусторонней" тематикой" под названием Inferno.
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