Мультфильм "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" увидят зрители анимационного фестиваля

Познавательный мультсериал для детей "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" вошел в конкурсную программу XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который пройдет с 13 по 18 марта 2019 года в Суздале.

Увлекательные приключения семилетней Кати и ее воображаемого друга Эфа были созданы анимационной студией "Паровоз" специально для зрителей телеканала "Мульт", а премьера ленты состоялась в октябре 2018 года.

Юным зрителям полюбились герои, которым изучить мир вокруг себя помогает волшебная дверь, которая в один миг может перенести друзей куда угодно: в пекарню, океанариум, на завод, в любой отдел торгового центра — такие места, где даже не всякому взрослому довелось побывать. Катю и Эфа всегда ждут не только интересные путешествия в новые места, но и знакомство с внутренним устройством разных предметов, некоторых механизмов и даже целых предприятий.

Открытый российский фестиваль анимационного кино является смотром всех видов анимации, произведенной на территории Российской Федерации или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Ежегодно фестиваль собирает более сотни мультфильмов. За пять дней в Суздале пройдут фестивальные показы, концерты, творческие встречи и мастер-классы. Дети смогут лично встретиться с авторами лучших мультфильмов и получить у них уроки мастерства.