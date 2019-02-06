"Петр Алексеевич осатанел": Захарова ответила Порошенко на упреки России в бедности Украины

Россия виновата в бедности Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что якобы Москва закрыла рынки для украинских товаров. На эти обвинения отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости", — эмоционально отреагировала на обвинения зарегистрировавшегося кандидатом на мартовские президентские выборы на Украине Порошенко Мария Захарова. Она в своем Facebook добавила, что в здравом уме даже так врать не получится.

Российский дипломат добавила, что каждый день Порошенко делает что-нибудь, чтобы уничтожить экономические связи между Украиной и Россией. В частности, Мария Захарова напомнила, что было разорвано два межгосударственных, 25 межправительственных, три межрегиональных и 19 межведомственных соглашения с Россией.

Боле того, в одностороннем порядке по приказу Петра Порошенко было прекращено сотрудничество Киева с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, прекращена производственная кооперация в области судостроения, самолетостроения, остановлена программа экономического сотрудничества России и Украины до 2020 годы, прекращено сотрудничество с Москвой при строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Мария Захарова подчеркнула, что Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей.

"Это и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", — пояснила Захарова.

По ее словам, тот же курс Киев проводит и в отношении стран СНГ, выходя из всех программ межгосударственного экономического сотрудничества.

Политиканством назвал планы Порошенко в следующие 5 лет президентского срока отказаться от поставок иностранного газа и экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Откуда Украина берет газ? – задал риторический вопрос Янукович на своей пресс-конференции в РИА Новости, которую транслировал телеканал "Россия 24". — Звучат сейчас цифры про более 60 поставщиков газа в Украину. Откуда этот газ? Этот газ поступает из России в Европу, а посредники его перепродают Украине".

"Опять очередная махровая ложь", — прокомментировал обвинения Порошенко глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, не такой, выходит была плоха Россия, если добрые отношения с ней приносили Киеву треть доходов в казну. Слуцкий добавил, что попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую не нова, но такой ход вряд ли поможет ему честно остаться у власти.

"Есть такая русская пословица, — добавил Слуцкий, — что посеешь, то и пожнешь".