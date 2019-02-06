"Покажите фиксацию!": инспекторы скрутили знатока правил из Омска

Житель Омска, спасая свой Toyota Land Cruiser Prado от сотрудников служб эвакуации, настолько увлекся полемикой с полицейскими, что пропустил мимо ушей угрозу применить силу. В итоге он оказался сначала на асфальте, а потом и в зале суда, по решению которого был арестован на пять суток. Противостояние со стражами порядка сняли на видео.

А началась история с того, что 44-летний мужчина оставил свой внедорожник под знаком "Остановка запрещена" на улице 70 лет Октября, а сам отправился за покупками. Когда он вышел из магазина, рядом с машиной уже стоял автомобиль эвакуации. Водитель быстро забрался в салон и отказался предъявлять полицейским документы, требуя, чтобы они оставили его в покое и позвали старшего.

Стороны то и дело апеллировали к законам, при этом автовладелец уверял, что он с места не трогался, тогда как инспекторы настаивали на том, что Toyota сдавала задом, отъезжая от эвакуатора. Спор был затяжным и вот-вот должен был вылиться в оскорбления, но тут уже сотрудники ГИБДД пошли ва-банк: они силой вытащили из салона оппонента и скрутили его.

Этим дело не ограничилось: внедорожник увезли на штраф-стоянку, ее владельцу выписали штраф за нарушение правил, а за неповиновение стражу порядка он получил пять суток административного ареста.