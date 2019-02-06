На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах региона.

В свою очередь местное информационное агентство "К-Информ" сообщило, что взрыв произошел на газопроводе в районе указанного месторождения. При этом один человек погиб, а другой пропал. В настоящее время спасатели ведут его поиск.

В региональном управлении МЧС уточнили, что ЧП во время ремонтных работ, подчеркнув, что пожара не возникло.

Западно-Сургутское нефтяное месторождение открыто в 1963 году, полная эксплуатация начата в 1965 году. Общие геологические запасы нефти составляют более 500 миллионов тонн.