Тема:
Арктика 1 час назад
"ПОРА" жить, работать, отдыхать в Арктике
Экспертный центр "ПОРА" выступил организатором фестиваля "Добро пожаловать в Арктику", который стартовал в Москве и прошел еще в четырех городах России: Ярославле, Твери, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Мероприятие прошло с большим успехом, его посетили более 50 тысяч человек.
"К арктической зоне Российской Федерации относится примерно 18% территории страны, однако до сих пор у многих Арктика ассоциируется только лишь с холодом и льдами. Именно поэтому Экспертный центр "ПОРА" посчитал важным провести такое массовое и интересное мероприятие, чтобы показать жителям средней полосы России другую Арктику — яркую, многогранную, живую", — пояснил генеральный директор "ПОРА" Борис Тарасов.
На каждой из площадок фестиваля построили большой фестивальный городок со сценой и интерактивными зонами. Гости фестиваля могли сфотографироваться на фоне чума, с северными оленями, и даже с большим белым мишкой — ростовой куклой. В рамках фестиваля проходили мастер-классы, призванные познакомить желающих с культурными традициями коренных народов Севера. Детей и взрослых учили играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически и подражать звукам животных.
На фотовыставке посетителям представилась уникальная возможность увидеть невероятные красоты Крайнего Севера. В арктическом кинозале прошел предпремьерный показ документального фильма известного путешественника, этнографа и режиссера-документалиста Леонида Круглова "Великий Северный путь". В фильме рассказано о путешествии автора по Арктике маршрутом Семена Дежнева — первопроходца и первооткрывателя, расширившего в XVII веке границы Российской империи далеко на север.
Также на фестивале прошла презентация проектов Экспертного центра "ПОРА" и Экологического фонда Сибирского федерального университета (СФУ). Гости фестиваля узнали, как команда профессиональных альпинистов, работая над проектом "Чистые Столбы", очистила скалы заповедника от надписей современных вандалов. Во время презентации проекта "Сохраним белого медведя" с помощью приложения виртуальной реальности посетители всех возрастов могли увидеть жизнь белого медведя, поохотиться и даже поплавать с ним под водой, познакомиться с другими обитателями Арктики. Приложение разработали специально для просветительского центра "Белый Мишка" из Норильска.
Гости узнали преимущества работы в Арктике, в том числе в крупных компаниях — участниках рейтинга устойчивого развития "Полярный индекс". Также был представлен начатый в начале 2018 года проект – "Энецкая письменность" – создание письменности для народности, проживающей на территории Таймырского полуострова. Проект особо актуален, так как совпал с объявленным ООН 2019 годом языков малочисленных коренных народов.
В течение дня на площадках можно было попробовать Арктику на вкус – гостям предлагали традиционные блюда северной кухни с олениной и морошкой.
Кульминацией фестиваля во всех городах стал концерт с участием звезд эстрадной и этнической музыки. Для гостей арктического шоу выступали вокалистка и мастер игры на хомусе (якутском музыкальном инструменте) Юлияна Кривошапкина, этнический ансамбль "Кочевник", группа "Сказки" и "Янжима", а в завершении мероприятия диджей Дамир отыграл уникальный арктический этно-сет.
Каждый активный гость фестиваля стал участником розыгрыша призов. Главный приз – путешествие в Арктику с возможностью увидеть мистические Хибины, цветущие тундры с сотнями озер и прекрасными водопадами, северных оленей, заливы Белого моря и бескрайние просторы Ледовитого океана. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.
Одним из информационных партнеров фестиваля выступил сайт "Одноклассники".
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