Заподозренную в сбыте героина пианистку Коровушкину отправили под домашний арест

Преображенский суд Москвы до 5 апреля отправил до под домашний арест пианистку Анну Коровушкину. Ее обвиняют в попытке сбыта героина, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 4 февраля 27-летняя Коровушкина была задержана в Москве с героином.

До этого в Интернете пианистка собирала деньги на лечение якобы от болезни, но многие пользователи подозревали, что деньги ей нужны были не для этого.

В частности, как пишет сайт m24.ru, у некоторых существовало подозрение, что болезнью Коровушкина прикрывает наркозависимость.