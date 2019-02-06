Папа Римский признал факт сексуального насилия над монахинями в церкви

В ходе поездки Папы Римского по Ближнему Востоку понтифик сделал скандальное заявление, признав, что случаи, когда священнослужители насиловали монахинь, действительно имели место быть. Это первое официальное подтверждение со стороны католической церкви о подобных жутких инцидентах, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Папа Франциск заявил, что он знает о случаях, когда священники удерживали монахинь в рабстве.

По словам понтифика, его предшественник Бенедикт XVI был вынужден закрыть одну монашескую конгрегацию по причине случаев сексуального насилия в отношении монахинь

Папа Римский отметил, что многие священники, признанные насильниками, были отстранены от работы и осуждены. Понтифик признал, что нередко в причастности к насилию были замечены не только рядовые священники, но и представители верховного духовенства.

"Церковь старается решить эту страшную проблему, но в полной мере нам это пока не удается", — с горечью отметил Папа Римский.