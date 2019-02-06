Дирижер Башмет отменил выступление

Известный дирижер Юрий Башмет не будет выступать в Московской консерватории вместе с оркестром "Новая Россия". Его заменит Фредди Кадена, сообщает РИА Новости.

Глава "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко подтвердил, что Башмет сам отменил выступление. Кроме того, ранее артист не стал участвовать в пресс-конференции, посвященной пожару в доме его дочери, сославшись на плохое самочувствие, утверждают журналисты.

Напомним, пожар на улице Никитской вспыхнул 4 февраля именно в квартире пианистки Ксении Башмет, где проходила вечеринка. В огне погибли 8 человек, среди которых двое детей. Сама артистка и ее гости не пострадали. Правоохранительные органы возбудили дело по статье "убийство по неосторожности".