Сборную Украины ждут на Универсиаде

Продолжается процесс приема заявок на участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Организаторы соревнований заявили, что сборная Украины еще может подать свою заявку.

Ранее появилась информация, что сборная Украины не примет участия в Универсиаде по политическим мотивам. Отдельные украинские спортсмены могут выступить в нейтральном статусе. Однако генеральный директор оргкомитета проведения зимней Универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов заявил, что украинская команда может получить аккредитацию, если подаст документы.

"Всех, кто аккредитуется, мы ждём в гости Красноярске. Пока заявки от Украины в адрес оргкомитета не поступало. Мы рады видеть на Универсиаде как можно больше стран", — приводит слова Уразова "Спорт-Экспресс".