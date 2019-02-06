От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у него одна из самых высоких зарплат в пресс-службе, а начинающие сотрудники получают 50-60 тысяч рублей.

Как передает РИА Новости, об этом Песков проинформировал общественность на форуме "Медиадень".

По его словам, сотрудники преодолевают очень длинную карьерную лестницу: специалист, консультант, советник, заместитель начальника департамента, начальник департамента, референт, заместитель начальника управления.

Пресс-секретарь отметил, что с каждой новой должностью размер зарплаты увеличивается, выплачиваются премии, в том числе, 13-е в размере оклада.

Он подчеркнул, что на государственной службе применяется достаточно сложная система надбавок: "должностной оклад, потом надбавка за стаж, если имеешь допуск к секретной информации, то надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее".

На вопрос, сколько получает он сам, Песков ответил, что не скажет точную сумму, но подчеркнул, что "одна из самых высоких". Он отметил, что регулярно подает декларацию о доходах и в этом плане абсолютно прозрачен.

Как следует из его декларации за 2017 год, он заработал 14,343 миллиона рублей.