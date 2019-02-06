"Жива!": 74-летняя бабушка заблудилась в степи и пробыла на морозе 17 часов

Сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области нашли в степи пенсионерку после пятнадцатичасовых поисков.

Накануне, 5 февраля, 74-летняя жительница села Нижняя Орлянка в Самарской области пошла в соседнюю Нероновку. В магазин. Путь был длинным — более 6 километров — и непростым.

Тропу между селами лишь условно можно назвать дорогой. Во время метели она бесследно исчезает под снегом.

Так произошло и в этот раз. До магазина пожилая женщина добралась без особых приключений, однако на обратном пути начался снегопад и поднялся ветер. Пенсионерка потеряла ориентиры и заблудилась.

Старушка обратилась за помощью: звонок от нее в Поисково-спасательную службу раздался в половине шестого вечера. Отряд спасателей немедленно отправился на выручку потерявшейся женщине и безуспешно ее разыскивал.

Телефон заблудившейся пенсионерки разрядился. Метель усилилась, видимость ухудшилась, снегоходы постоянно вязли и застревали. Ближе к полуночи поиски пришлось временно прекратить.

С рассветом они возобновились, и в начале десятого утра старушка была найдена примерно в километре от родной Нижней Орлянки.

Женщина сильно замерзла, однако была в сознании. "Жива!" — радостно удивились спасатели. Ее доставили обратно в Нероновку, где находится медпункт. Там ей оказали необходимую помощь — обморожений у старушки не оказалось, лишь общее переохлаждение.

В настоящее время пострадавшая пенсионерка находится в районной больнице, и ее жизни ничего не угрожает.