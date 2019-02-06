Умер режиссер "Трех орешков для Золушки"

Ушел из жизни выдающийся чешский режиссер Вацлав Ворличек. Ему было 88 лет. Как написал в социальной сети Facebook его друг Зденек Зеленка, в полдень ему позвонила дочь Ворличека и сообщила печальное известие.

Похороны назначены на 12 февраля. Они пройдут в пражском районе Страшнице.

Самая известная картина Ворличека – сказка "Три орешка для Золушки", снятая в 1973 году. Кроме того, режиссер снял такие популярные фильмы, как "Арабелла", "Как утопить доктора Мрачека" и "Пан, вы вдова".