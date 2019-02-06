Кубок Федерации. Вихлянцева вывела сборную России вперед в матче с польками

В польском городе Зелена Гура начался матч Кубка Федерации между сборными Польши и России. Наши теннисистки вышли вперед после победы Натальи Вихлянцевой над Игой Свентек.

Наталья Вихлянцева уверенно победила Игу Свентек 6:0, 6:2. Сборная России вышла вперед в матче 1:0. Следующими на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Магда Линеннте. Затем пройдет парная встреча, в которой нашу страну представят Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян.

Сборные России и Польши играют в третьем дивизионе в группе I зоны Европа/Африка. В четверг россиянкам предстоит сыграть с командой Дании.