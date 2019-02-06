Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

Работать в стиле "аллегро". Такую задачу Владимир Путин поставил сегодня перед предпринимателями. Глава государства выступил на форуме "Деловая Россия", который прошел на площадке Московского международного дома музыки, отсюда и музыкальные аналогии. Искали ответ на вопрос, как сделать так, чтобы государство и бизнес работали в одной тональности и вместе решали стратегические задачи. В поисках гармонии, симфонию будущего сотрудничества разобрали на отдельные партии, обсудив даже экспорт галош.

Предприниматели и чиновники раскладывали экономические реалии как по нотам, определяя, кто в сегодняшнем бизнес-оркестре страны играет первую скрипку. Вот и Владимир Путин о "сыгранности" тех, на чьих предприятиях трудится более миллиона человек. Экономическая сила, без которой вряд ли возможен прорыв.

"Это наша главная, основная цель, достигнув которой мы сможем решить то, ради чего живем и работаем. Обеспечить поступательный и уверенный рост благосостояния граждан нашей страны. Конечно, они должны стать стимулом, эти национальные проекты, для российского бизнеса, для быстрого освоения передовых технологий, выпуска новых товаров, услуг, чтобы наши компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке", — заявил Путин.

А мировые рынки, кстати, не перестают проявлять к России интерес. Вот Стивен Сигал, продолжая музыкальную тему, совсем не в качестве "приглашенной звезды". Ведет бизнес на Кубани и присматривается к другим регионам.

Но важен не только исполнитель, но и инструмент поддержки. И Путин его предложил.

"Мы считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию. А также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах, с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию. И такие районы созданы, как вы знаете, на острове Октябрьский в Калининград, и на острове Русский во Владивостоке. Также на 1 год считаю целесообразным освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли, контролируемых ими иностранных компаний. При условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ", — добавил президент.

Обнуление ставок на прибыль коснется и целых направлений: медицины, культуры, спорта. Налоговые вычеты — и тем, кто внедряет инновации. Это сократит платежи в бюджет, но главное — перспектива. Президент особо обратил на это внимание регионов.

"Мы очень много делаем для того, чтобы малый и средний бизнес закрепился в регионе, у нас создано порядка 10 профильных организаций, которые занимаются сопровождением бизнеса", — говорит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. "Мы проанализировали более 200 различных проектов. Видим там возможность на 30% снизить государственное финансирование и заместить его частным, от наших партнеров", — считает генеральный директор российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Вообще, "Деловая Россия" объединяет как раз предприятия, что заняты в несырьевом секторе. От IT-индустрии до аграриев.

И та же пищевая отрасль сейчас на подъеме во многом благодаря внутренним преференциям.

"Вот мы в свое время ограничивали, начали ограничивать, доступ к гуманитарной помощи из-за границы. Что, казалось бы, плохого?! Присылают молоко и присылают. А идите с молочниками поговорите, они скажут: "да вы чего, с ума сошли, что ли?" Мы тогда предприятие должны будем закрыть и людей сократить, и зарплату перестать платить", — рассказывает Путин.

Развитие экономики требует создания высокотехнологичных предприятий. Но упор лишь на то, что действительно нужно здесь и сейчас.

"Самый яркий пример — галоши. Галоши самые лучшие в мире, но никому не нужны, кроме как в Африке ходить по песку по горячему", — отметил глава государства.

Мало быть лучшим, важно, чтобы продукт был востребованным. А время от проектирования до внедрения — минимальным. С выходом на рынки государство поможет.

"Хочу еще раз обратить внимание правительства: все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компаний с госучастием, должны быть открытыми и прозрачными. И нам нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить такую конкурентную среду", — поясняет президент.

Административных барьеров стало гораздо меньше, говорили сегодня сами предприниматели. Проверок тоже, но вопросы еще есть.

"Я просил коллег в правительстве, попросил Центральный банк соответствующее предложение сформулировать. К сожалению, до сих пор этот вопрос не решен. Наверное, это неизбежно, блокировка счетов. Но это очень негативно сказывается на ведении бизнеса. Если использовать эту меру, то она должна быть как крайняя, а не широко применяемая. Коллеги слышат, что я говорю? Слышат ваше предложение. Мы доработаем как можно быстрей", — заверил Владимир Путин.

Речь заходит об электронных расчетах. За так называемый эквайринг, то есть оплату картами, банки берут слишком большую комиссию, считают ритейлеры. Путин согласился: "трехпроцентный квазиналог мешает развитию экономики". И поручил все еще раз обсудить. Тем более что без электронной торговли уже никак. И может, к примеру, разрешить продажу лекарств по рецептам через интернет?

"У меня трое детей, и они периодически болеют. Каждый раз жена вызывает на дом педиатра. А у меня потом занимает половину рабочего дня, чтобы приехать, взять рецепт, пойти по аптекам, забрать лекарства и привезти их домой", — поясняет директор сети аптек Антон Буздарин. "Уверяю вас, у вашей жены гораздо больше нагрузки по уходу за детьми, чем у вас. Это сто процентов. Но, что касается вашего вопроса по существу, то, конечно, это то, куда нам нужно двигаться", — ответил Путин.

В фойе — биржа деловых контактов. Фармацевтика, строительство, туризм. Сегодня много говорили о том импульсе, что придал российскому бизнесу Чемпионат мира по футболу. Теперь уже сами предприниматели просят об электронных визах для иностранных туристов и говорят, что готовы вкладываться в новые спортивные проекты.

"Посоветуйте пожалуйста, как сделать так, куда обратиться, чтобы избежать лишних проволочек, избежать огромного количества времени, чтобы конкретно прийти туда, где мне помогут довести это до ума.", — обратился к российскому лидеру один из предпринимателей. "Будем считать, что вы уже обратились. А помогать нам с вами будет Андрей Юрьевич Воробьев. Он большой сторонник вашего проекта, это точно", — ответил президент.

Как сказал Владимир Путин, от многих сегодняшних предложений он будет отталкиваться при подготовке следующего президентского послания, где, как и сегодня, будет опираться на безукоризненное владение цифрами и фактами.

Чтобы бизнес и государство говорили на одном языке, а говоря музыкальной терминологией, звучали в унисон, и нужен такой постоянный диалог. И эти отношения, тут Путин тоже вспомнил про музыку, нужно развивать с упором на "аллегро", то есть бодро и динамично.