Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 февраля 201920:37 Александр Балицкий

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

Работать в стиле "аллегро". Такую задачу Владимир Путин поставил сегодня перед предпринимателями. Глава государства выступил на форуме "Деловая Россия", который прошел на площадке Московского международного дома музыки, отсюда и музыкальные аналогии. Искали ответ на вопрос, как сделать так, чтобы государство и бизнес работали в одной тональности и вместе решали стратегические задачи. В поисках гармонии, симфонию будущего сотрудничества разобрали на отдельные партии, обсудив даже экспорт галош.

Предприниматели и чиновники раскладывали экономические реалии как по нотам, определяя, кто в сегодняшнем бизнес-оркестре страны играет первую скрипку. Вот и Владимир Путин о "сыгранности" тех, на чьих предприятиях трудится более миллиона человек. Экономическая сила, без которой вряд ли возможен прорыв.

"Это наша главная, основная цель, достигнув которой мы сможем решить то, ради чего живем и работаем. Обеспечить поступательный и уверенный рост благосостояния граждан нашей страны. Конечно, они должны стать стимулом, эти национальные проекты, для российского бизнеса, для быстрого освоения передовых технологий, выпуска новых товаров, услуг, чтобы наши компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке", — заявил Путин.

А мировые рынки, кстати, не перестают проявлять к России интерес. Вот Стивен Сигал, продолжая музыкальную тему, совсем не в качестве "приглашенной звезды". Ведет бизнес на Кубани и присматривается к другим регионам.

Но важен не только исполнитель, но и инструмент поддержки. И Путин его предложил.

"Мы считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию. А также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах, с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию. И такие районы созданы, как вы знаете, на острове Октябрьский в Калининград, и на острове Русский во Владивостоке. Также на 1 год считаю целесообразным освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли, контролируемых ими иностранных компаний. При условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ", — добавил президент.

Обнуление ставок на прибыль коснется и целых направлений: медицины, культуры, спорта. Налоговые вычеты — и тем, кто внедряет инновации. Это сократит платежи в бюджет, но главное — перспектива. Президент особо обратил на это внимание регионов.

"Мы очень много делаем для того, чтобы малый и средний бизнес закрепился в регионе, у нас создано порядка 10 профильных организаций, которые занимаются сопровождением бизнеса", — говорит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Мы проанализировали более 200 различных проектов. Видим там возможность на 30% снизить государственное финансирование и заместить его частным, от наших партнеров", — считает генеральный директор российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Вообще, "Деловая Россия" объединяет как раз предприятия, что заняты в несырьевом секторе. От IT-индустрии до аграриев.

И та же пищевая отрасль сейчас на подъеме во многом благодаря внутренним преференциям.

"Вот мы в свое время ограничивали, начали ограничивать, доступ к гуманитарной помощи из-за границы. Что, казалось бы, плохого?! Присылают молоко и присылают. А идите с молочниками поговорите, они скажут: "да вы чего, с ума сошли, что ли?" Мы тогда предприятие должны будем закрыть и людей сократить, и зарплату перестать платить", — рассказывает Путин.

Развитие экономики требует создания высокотехнологичных предприятий. Но упор лишь на то, что действительно нужно здесь и сейчас.

"Самый яркий пример — галоши. Галоши самые лучшие в мире, но никому не нужны, кроме как в Африке ходить по песку по горячему", — отметил глава государства.

Мало быть лучшим, важно, чтобы продукт был востребованным. А время от проектирования до внедрения — минимальным. С выходом на рынки государство поможет.

"Хочу еще раз обратить внимание правительства: все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компаний с госучастием, должны быть открытыми и прозрачными. И нам нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить такую конкурентную среду", — поясняет президент.

Административных барьеров стало гораздо меньше, говорили сегодня сами предприниматели. Проверок тоже, но вопросы еще есть.

"Я просил коллег в правительстве, попросил Центральный банк соответствующее предложение сформулировать. К сожалению, до сих пор этот вопрос не решен. Наверное, это неизбежно, блокировка счетов. Но это очень негативно сказывается на ведении бизнеса. Если использовать эту меру, то она должна быть как крайняя, а не широко применяемая. Коллеги слышат, что я говорю? Слышат ваше предложение. Мы доработаем как можно быстрей", — заверил Владимир Путин.

Речь заходит об электронных расчетах. За так называемый эквайринг, то есть оплату картами, банки берут слишком большую комиссию, считают ритейлеры. Путин согласился: "трехпроцентный квазиналог мешает развитию экономики". И поручил все еще раз обсудить. Тем более что без электронной торговли уже никак. И может, к примеру, разрешить продажу лекарств по рецептам через интернет?

"У меня трое детей, и они периодически болеют. Каждый раз жена вызывает на дом педиатра. А у меня потом занимает половину рабочего дня, чтобы приехать, взять рецепт, пойти по аптекам, забрать лекарства и привезти их домой", — поясняет директор сети аптек Антон Буздарин.

"Уверяю вас, у вашей жены гораздо больше нагрузки по уходу за детьми, чем у вас. Это сто процентов. Но, что касается вашего вопроса по существу, то, конечно, это то, куда нам нужно двигаться", — ответил Путин.

В фойе — биржа деловых контактов. Фармацевтика, строительство, туризм. Сегодня много говорили о том импульсе, что придал российскому бизнесу Чемпионат мира по футболу. Теперь уже сами предприниматели просят об электронных визах для иностранных туристов и говорят, что готовы вкладываться в новые спортивные проекты.

"Посоветуйте пожалуйста, как сделать так, куда обратиться, чтобы избежать лишних проволочек, избежать огромного количества времени, чтобы конкретно прийти туда, где мне помогут довести это до ума.", — обратился к российскому лидеру один из предпринимателей.

"Будем считать, что вы уже обратились. А помогать нам с вами будет Андрей Юрьевич Воробьев. Он большой сторонник вашего проекта, это точно", — ответил президент.

Как сказал Владимир Путин, от многих сегодняшних предложений он будет отталкиваться при подготовке следующего президентского послания, где, как и сегодня, будет опираться на безукоризненное владение цифрами и фактами.

Чтобы бизнес и государство говорили на одном языке, а говоря музыкальной терминологией, звучали в унисон, и нужен такой постоянный диалог. И эти отношения, тут Путин тоже вспомнил про музыку, нужно развивать с упором на "аллегро", то есть бодро и динамично.

Сейчас

16:44

В Стамбуле обрушился 8-этажный дом

15:45

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

15:37

Децла похоронили на Пятницком кладбище

15:33

Янукович считает, что его могут убить

14:57

СК опроверг информацию о девятой жертве пожара в доме на Никитском

14:11

Директор "Артека" ушел с поста по собственному желанию

14:11

Под завалами "звездного" дома нашли тело девятого погибшего

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

Бодро и динамично. Так должен развиваться бизнес в России, считает президент

11 минут назад
Три этажа рухнувшего дома в Стамбуле были надстроены незаконно

Три этажа рухнувшего дома в Стамбуле были надстроены незаконно

2 часа назад
"Петр Алексеевич осатанел": Захарова ответила Порошенко на упреки России в бедности Украины

"Петр Алексеевич осатанел": Захарова ответила Порошенко на упреки России в бедности Украины

3 часа назад
Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

Прощание с Децлом: аплодисменты и сверток на могиле

3 часа назад
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца

5 часов назад
Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

Откровенное интервью поп-короля. Опубликована запись допроса Майкла Джексона

2 часа назад
Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

10 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

10 часов назад
В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

В "Прямом эфире" раскрыли правду о "внебрачном сыне" Эдуарда Успенского

2 часа назад
Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

Он верный, но ему не верили: Станислава Бондаренко довели до развода сплетни

5 часов назад
Девочка из Приморья, написавшая президенту, получила щенка золотистого ретривера

Девочка из Приморья, написавшая президенту, получила щенка золотистого ретривера

9 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

12 часов назад
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

В России могут запретить продажу смартфонов и ноутбуков без отечественного софта

25 минут назад
Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

27 минут назад
Умер режиссер "Трех орешков для Золушки"

Умер режиссер "Трех орешков для Золушки"

1 час назад
От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

От 50 тысяч рублей. Песков о зарплатах в пресс-службе Кремля

1 час назад
Дирижер Башмет отменил выступление

Дирижер Башмет отменил выступление

1 час назад
Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

Открыт новый вид динозавров с "ирокезом" из огромных шипов

2 часа назад
Заподозренную в сбыте героина пианистку Коровушкину отправили под домашний арест

Заподозренную в сбыте героина пианистку Коровушкину отправили под домашний арест

2 часа назад
Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь

Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь

2 часа назад
Раннее потепление лишит обитателей Московского зоопарка зимнего сна

Раннее потепление лишит обитателей Московского зоопарка зимнего сна

3 часа назад
Шакро Молодой пошел по этапу

Шакро Молодой пошел по этапу

3 часа назад
Дом, где Трамп жил в детстве, выставлен на продажу

Дом, где Трамп жил в детстве, выставлен на продажу

4 часа назад
Умные мины отличат солдата от гражданского

Умные мины отличат солдата от гражданского

4 часа назад
Проститутки ввязались в драку с сутенершей после задержания в Москве

Проститутки ввязались в драку с сутенершей после задержания в Москве

5 часов назад
Женский мозг стареет медленнее мужского

Женский мозг стареет медленнее мужского

6 часов назад
Ульяновских гимназистов попотчевали червивыми вафлями и компотом

Ульяновских гимназистов попотчевали червивыми вафлями и компотом

6 часов назад
В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

В Сети появилась первая короткометражка от Pixar из программы поддержки аниматоров

7 часов назад
Продали 167 прав: сотрудники подмосковного ГИБДД решали экзамены вместо мигрантов

Продали 167 прав: сотрудники подмосковного ГИБДД решали экзамены вместо мигрантов

8 часов назад
В МЧС создано Главное управление пожарной охраны

В МЧС создано Главное управление пожарной охраны

8 часов назад
Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера

Дальнобойщиков заставят платить за дороги Крайнего Севера

8 часов назад
О потустороннем: в Сети появился посмертный клип Децла Inferno

О потустороннем: в Сети появился посмертный клип Децла Inferno

8 часов назад
Палеогенетики выяснили происхождение древних жителей Кавказа

Палеогенетики выяснили происхождение древних жителей Кавказа

8 часов назад
Шесть машин столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

Шесть машин столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

8 часов назад
Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

9 часов назад
Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

9 часов назад
Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

9 часов назад
СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

10 часов назад
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

10 часов назад
Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

Столичная ГИБДД получит спорткары и пикапы

10 часов назад
Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

10 часов назад
Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

10 часов назад